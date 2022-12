Nem bízták a véletlenre a nyílt társadalom ideológiai terjesztését

Egy új kutatás szerint a világon 253 híroldal és aktivista oldal kap finanszírozást Soros György filantróp hálózatán keresztül.

A Media Research Center Business nevű szervezet elemzést készített arról, hogy Soros Györgynek, a magyar származású amerikai üzletembernek milyen kapcsolati hálója van a nemzetközi nyilvánosság médiumai felé – írja a Daily Caller.

A tanulmány szerint Soros 253 médiummal van kapcsolatban szerte a világon, és ennek segítségével minden kontinensen alakítani tudja a közvéleményt annak céljából, hogy sok millió dollárból működő hálózata terjeszteni tudja a nyílt társadalom ideológiáját – hívta fel a tanulmányra a figyelmet a Mandiner.

„A globális médiahálózata masszív, 253 híroldal és aktivista oldal kap finanszírozást Soros György filantróp hálózatán keresztül. Ezek a csoportok nagy hatalommal rendelkeznek az információk fölött a nemzetközi politikában”

– fogalmaznak a jelentés készítői.

Néhány példát is felsorolnak: az ismert Project Syndicate nevű oldal, amit a világ véleményoldalának is neveznek, s amin maga Soros is megjelentet véleménycikkeket, 2016 és 2020 között több mint másfél millió dollárt kapott. Az újságírókat képző Poynter Institute közel 500 ezer dollárt kapott ezen időszak alatt, hogy nemzetközi tényellenőrző hálózatát működtesse.

A Free Press, az openDemocracy és a Media Democracy Fund nevű szervezetek és alapok is támogatást kaptak Soroséktól.

Az amerikai közszolgálati médiumnak számító National Public Radio (NPR) 600 ezer dollárt kapott Soroséktól 2016-ban.

A Media Research Center Business azt ígéri: további elemzésekben fog beszámolni a pénz útjáról Soros hálózatában.

A tanulmányról író Daily Caller a fent nevezett szervezeteket mind megkereste az ügyben, de a cikk megjelenéséig nem reagáltak az érdeklődésre.

