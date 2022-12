Meggyilkolták kisbabájukat a szülők

Az iowai Fort Dodge-ben élő 31 éves Brandon Thoma kedvese, a 24 esztendős Taylor Blaha a lakásuk fürdőszobájában hozta világra a gyereket november 16-án – írta a Crime Online.

A nyomozás során kiderült, hogy a pár nem szándékozott megtartani a babát, akit születése után a lány testvére nevelt volna fel.

