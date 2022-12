Utcai harcok a vébégyőzelem után: könnygáz és lángok Párizsban, Londonban buszokat dobáltak

Utcai harcok alakultak ki Párizsban, miután a francia és a marokkói szurkolók is csapatuk továbbjutását ünnepelték a katari foci-vb-n, a rendőrök könnygázzal oszlatták szét a randalírozó tömeget. De nem csak a francia fővárosban, hanem például Londonban, Brüsszelben és Madridban is tömegek éltették Marokkót, amely Portugália legyőzésével első afrikai országként elődöntőt játszhat a világbajnokságon – számolt be róla az M1 Híradója.