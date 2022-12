Milánóban egy embert nyakon szúrtak, miután verekedés tört ki a marokkói szurkolók közt

Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba Milánóban azt a marokkói futballszurkolót, akit ünneplés közben szúrtak torkon Olaszországban. A hírek szerint a késelő szintén észak-afrikai országból származik.

Európa számos nagyvárosából érkeztek olyan jelentések, amely a győzelmüket ünneplő marokkói szurkolók rendbontásairól számoltak be. A legsúlyosabb a helyzet Párizsban volt, ahol 109 embert tartóztattak le, Brüsszelben 59-et, de más belga és holland nagyvárosokban is és Londonban is voltak összecsapások.

Az olaszországi Milánóban verekedésbe torkollott az ünneplés, melynek során egy marokkóit megkéseltek. Az eset szombat kora este történt. A drukker Marokkó Portugália elleni történelmi világbajnoki sikerét ünnepelte egy közel ötezer fős marokkói tömegben az utcán – számolt be róla a Daily Mail.

A tömegben később verekedés tört ki, a drukker pedig közbe akart lépni, amikor egy ismeretlen férfi megtámadta.

Man ‘is stabbed in the throat during Morocco World Cup celebrations in Italy’ https://t.co/J5JZDrhBmI — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 10, 2022

A támadó késsel rontott a gyanútlan szurkolóra és a pengét a torkába szúrta, majd elmenekült. A hírek szerint késelő szintén észak-afrikai országból származik.

Az áldozatot kórházba szállították, állapota súlyos. Az olasz rendőrség bővebb információkat nem közölt az esetről.

A kiemelt kép iullusztráció.