Létrához láncolva kínozták barátjukat, majd váltságdíjat követeltek érte

Meghozta ítéletét a bíróság annak a négy elkövetőnek az ügyében, akik idén nyáron elrabolták és megkínozták barátjukat, szabadon engedéséért cserébe pedig váltságdíjat követeltek.

A 26 éves brit fiatalt, Sam Demilecampst elrablói nyolc napig tartották fogva az olaszországi Monte San Giustóban, ahová a nyáron kirándulni ment – írta a Daily Star.

A férfit többször megverték és kínozták, szabadon engedéséért cserébe pedig hatezer font (közel hárommillió forint) váltságdíjat követeltek.

„Ütöttek és rúgtak, ahol értek, paprikasprét is használtak ellenem. Ezután berángattak egy autóba, ahol még be is nyugtatóztak. Elvittek egy házba, ahol a fürdőszobában tartottak fogva” – mondta a Demilecamps, akit a rendőrök végül egy létrához láncolva, a mobiltelefonja alapján találtak meg.

Police found the schoolboy chained to a ladder and eating scraps in a dingy flathttps://t.co/dZdgHzNiTK — Daily Star (@dailystar) December 6, 2022

Az elkövetőket – a 19 éves Rubens Beliga Gnagát, a 22 éves Ahmed Rajrajit, a 23 éves Dona Contet és a 21 éves Aurora Carpanit – letartóztatták, majd gyorsított eljárás keretében bíróság elé állították.

A zárt ajtók mögötti tárgyaláson az ügyész nyolctól tíz évig terjedő börtönbüntetés kiszabását követelte az elkövetőre, akik minden vádat tagadtak. Ügyvédjük kérését a vádlottak büntetésének enyhítésére az ügyész nem fogadta el, döntését azzal indokolta, hogy Demilecampst borzalmas és súlyos traumákat szenvedett el.

Kapcsolódó tartalom

A gyorsított eljárást követően a négy tettest elítélték, egyiküket nyolc évre, a másik két elkövető öt év két hónap, illetve három év három hónap börtönbüntetést kapott.

A bírósági jegyzőkönyv szerint az elkövetők házi őrizetben kezdik meg büntetésük egy részének letöltését.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Police.hu)