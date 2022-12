Rosszul sült el a bosszúszomjas férfi terve, ártatlan élet szárad a lelkén

A philadelphiai Aaron Clark december 4-én, egy nappal azután, hogy a barátnője kitette a szűrét, úgy döntött, megbosszulja a lány tettét – írta a People.

A férfi az esti órákban felgyújtotta exbarátnője, Amira Rogers házát. A lány azonban nem volt otthon, viszont a tolószékes húga igen, aki nem tudott elmenekülni és bennégett halálra.

BREAKING UPDATE: First-degree murder charges have officially been filed against Aaron Clark, the man accused of setting a fire in Darby Township that killed a woman with cerebral palsy, @JoeHoldenCBS3 has learned.https://t.co/bDQ6avyKK5

— CBS Philadelphia (@CBSPhiladelphia) December 7, 2022