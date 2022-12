Újabb letartóztatási parancs Biden lopással vádolt államtitkára ellen

A kiégett fűtőelemek és hulladékok elhelyezéséért felelős helyettes államtitkár-helyettes, mint a rendőrségi közleményből kiderül, ugyanazt a bűncselekményt követte el a Las Vegas-i repülőtéren is – közli a KLAS TV, az Egyesült Államok keleti partvidékének hírtelevíziója. Az állítólagos újabb lopás időpontját még nem hozták nyilvánosságra – írja a Zero Hedge amerikai hírblog.

fogalmaz a Zero Hedge –, Brinton pedig úgy ünnepeltette magát, mint az első vállaltan „nemileg fluid személyt”, aki Amerikában szövetségi vezetői pozíciót tölt be.

A Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) nukleáris tudományokból és mérnöki tudományokból diplomázott Brinton kinevezése okán – idézi fel a Zero Hedge – sokan felvonták a szemöldöküket. Nemcsak extrém öltözködése miatt, melynek elengedhetetlen eleme a női ruha és a tűsarkú cipő, hanem nyilvános közösségimédia-posztjai okán is, melyek a politikus különös kedvteléseit tükrözték.

A nukleáris hulladékokat felügyelő, magas rangú amerikai tisztviselő mindeközben olyan anyagokhoz fér hozzá, amelyek rossz kezekbe kerülve alkalmasak egy „piszkos bomba”, azaz a terroristák által bevethető, nukleáris anyagokat tartalmazó robbanószerkezet létrehozására, és talán valami még rosszabbra is – figyelmeztet a Zero Hedge.

It’s official. As of June 19th, I now serve my nation as the Deputy Assistant Secretary for Spent Fuel and Waste Disposition in the Office of Nuclear Energy in the Department of Energy. pic.twitter.com/zLq3Bf97X2

— Sam Brinton (@sbrinton) June 29, 2022