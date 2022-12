Új törvényt fogadott el a kémprogramok betiltásáról a görög parlament pénteken, miután nagy botrányt váltott ki, hogy az országban politikusokat és újságírókat hallgattak le a Predator nevű szoftver segítségével.

Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök, akinek konzervatív kormányát besározta a lehallgatási botrány, a vita elején biztosított arról, hogy a törvénytervezet célja „a felderítés” munkájában feltárt „hiányosságok kijavítása”.

A parlamentben felszólalva a kormányfő kifejtette, hogy a törvény célja „a felderítő szolgálatok működésének korszerűsítése és a kommunikáció védelme”,

továbbá „megtiltani, hogy magánszemélyek kártékony szoftvereket használjanak”.

A miniszterelnök heves vitába bocsátkozott elődjével, Alekszisz Ciprasszal, az ellenzék jelenlegi vezetőjével, aki felszólította, hogy cáfolja meg azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint megfigyelték a hadsereg vezérkari főnökét és több minisztert. „Azt akarja mondani, hogy megfigyeltettem egy minisztert? Szégyellje magát!” — mondta Micotákisz, aki azzal vádolta meg az ellenzéket, hogy „sárral dobálja a demokráciát”.

A görögországi lehallgatási botrány a nyáron tört ki, amikor Níkosz Andrulakisz európai parlamenti képviselő, a görög szocialista párt (PASZOK-KINAL) vezetője közölte, hogy a Predator kémszoftverrel megpróbáltak behatolni a mobiltelefonjára.

Az év elején két tényfeltáró újságíró tett feljelentést, azt állítva, hogy megfigyelték őket.

Ciprasz pártja, a radikális baloldali Sziriza hónapok óta azzal vádolja a kormányt, hogy megpróbálja eltitkolni a botrányt, és a most elfogadott törvényjavaslat szövege nem tartalmaz „kellő garanciákat a demokratikus szabályok és az átláthatóság tiszteletben tartására”.

Ellenzéki képviselők pénteken arra is emlékeztettek, hogy a The New York Times című amerikai lap szerint a görög külügyminisztérium engedélyezte a Predatort Görögországban forgalmazó és ott irodahelyiségekkel rendelkező Intellexa cég számára, hogy eladja a szoftvert Madagaszkárnak.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)