Óriási tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban Moszkva közelében

A tűz következtében a Himkiben található Mega bevásárlóközpont épületének teteje beomlott, megnehezítve a tűzoltók munkáját — tájékoztatott az illetékes minisztérium.

A hatóságok szerint a lángok mintegy hétezer négyzetméterre terjednek ki.

A tűzről készült felvételek bejárták a világhálót.

In #Khimki , #Moscow region, #Russia , there is a large scale fire happening this morning at the Mega shopping mall:

A tűzeset okainak kiderítését a nagyobb bűncselekményeket vizsgáló orosz Nyomozó Bizottságra (SZK) bízták. A moszkvai regionális mentőszolgálatok vezetője szerint az okozhatta a tüzet, hogy a helyszíni javítási munkák során megsértették a biztonsági előírásokat.

Az Interfax orosz hírügynökség úgy tudja, hogy a hatóságok a szándékos gyújtogatás lehetőségét is vizsgálják.

🔥 More videos : At least 18,000 square meters are on fire🔥already.

It’s reported than there were people inside the Mega #Khimki shopping center during the fire. Russians plan to bring aircrafts to extinguishing buildings🔥 pic.twitter.com/FPMC5CdOhS

