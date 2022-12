Nobel-békedíjasok: Meg kell törnünk a büntetlenség körforgását

Meg kell törnünk a büntetlenség körforgását, és nemzetközi bíróság elé kell állítani Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököket az elkövetett háborús bűnök miatt — nyilatkozta az idei Nobel-békedíjasok oslói sajtótájékoztatóján Olekszandra Matvijcsuk, a díjazottak sorát képző ukrán Polgári Szabadságjogok Központja nevű civil szervezet elnöke pénteken.

„Azok a rémséges tettek, melyekkel most hazánkban szembesülünk, annak a büntetlenségnek az eredménye, melyet Oroszország évtizedek óta élvez” — jelentette ki Olekszandra Matvijcsuk, utalva a Krím-félsziget 2014-es megszállására is. Mint mondta, az orosz hadsereg „évtizedek óta követ el háborús bűnöket több országban is, és sose lett felelősségre vonva emiatt”.

Matvijcsuk a díjazott Polgári Szabadságjogok Központja nevében veszi át a kitüntetést. Az idei díjazottak között szerepel továbbá Alesz Bjaljacki bebörtönzött fehérorosz aktivista, valamint az emberi jogokat védő Memorial orosz szervezet.

Jan Racsinszkij, a Memorial nemzetközi tanácsának elnöke hangoztatta, hogy

Ukrajna nem csupán saját függetlenségéért harcol, hanem a békés nemzetközi rendért is.

„(Ukrajna) a nemzetközi jogokért és egy mindannyiunk békés jövőjéért küzd” — jelentette ki. Jan Racsinszkij és Olekszandra Matvijcsuk egyetértettek abban, hogy a nyugati országoknak támogatnia kell Ukrajnát az Oroszország elleni harcokban. „A nemzetközi közösségnek a ma kellemetlen helyzete és a holnap katasztrófája között kell döntenie” — vélte Racsinszkij.

Újságírói kérdésre válaszolva Olekszandra Matvijcsuk leszögezte, hogy Ukrajna sosem tenné ki „kínzásnak és nem hagyná a sorsára a megszállt területek lakóit” azért, hogy egy béketárgyalás keretein belül megegyezzen Oroszországgal. „Az önkényuralmi vezetők logikája igen könnyen követhető: a megegyezésre való hajlamot a gyengeség jeleként értelmezik” — fogalmazott az ukrán szervezet elnöke.

A Nobel-békedíjakat szombaton adják át, a hagyománynak megfelelően Oslóban.

A díjat odaítélő bizottság nyilatkozatában elmondta: az idei díjazottakkal a civil társadalom erőfeszítései előtt tisztelegnek, valamint a tekintélyelvű államok és az emberi jogok megsértése elleni kiállást díjazzák.

Alesz Bjaljacki nevében felesége, Natalja Pincsuk veszi át a díjat, aki — mint elmondta — férje másfél évvel ezelőtti bebörtönzése óta mindössze egyszer, egy üvegfal két oldalán állva találkozott Bjaljackivel.

Az elítélt aktivista felesége ugyanakkor úgy véli, a díj nem csak férjének szól, hanem az egész világnak. „(A díj) emlékeztet bennünket Fehéroroszországra, a tragédiákra és a nyílt sebekre, melyek továbbra is léteznek” — nyilatkozta Natalja Pincsuk. Hozzátette: Fehéroroszországban is háborút vívnak, méghozzá „egy rejtett háborút”.