Kamasz lánynak álcázta magát a diákjait zaklató tanár

Egészen döbbenetes mennyiségű gyermekpornográf felvételt találtak egy általános iskolai tanár lakásán a dél-ausztráliai Melbourne-ben. A férfi összesen 5600 büntetendő felvételt halmozott fel, ennek egy részét azoktól a diákoktól csalta ki, akiket tanított – számolt be róla a The Age hírportál.

Ezen kívül olyan fotókat is birtokolt, amelyeken gyermekpornográf tartalmakra szerkesztette rá az általa ismert fiatalok portréját.

A predator teacher who lured his students into sending him sexually explicit images, could be out of jail in just under two years.

Timothy Cordova posed as a teenage girl online to abuse victims as young as eleven. @ajhegarty9 #9News pic.twitter.com/nmbmuqBoKu

— 9News Melbourne (@9NewsMelb) December 9, 2022