Fokozná a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság elleni küzdelmet az EU

Az Európai Unió egészségügyi minisztereit tömörítő tanács fokozná a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság elleni küzdelmet, valamint a jövőbeli egészségügyi kihívásokra való uniós felkészülést és együttműködést – tájékoztatott az uniós tanács pénteken.

A tagországok egészségügyi miniszterei brüsszeli tanácsülésükön elfogadott zárónyilatkozata szerint az EU egésze számára előnyös lehetne, ha a járványok és a védőoltással kivédhető betegségek megelőzésére és terjedésük korlátozására irányuló uniós megközelítés még összehangoltabbá válna.

A védőoltásról mint „a betegségmegelőzés és a népegészség javításának egyik leghatékonyabb eszközéről” elfogadott dokumentum rámutatott: tanulni kell a koronavírus-járvány tapasztalatiból, hogy az EU és tagországai felkészültebbek legyenek a jövőbeli népegészségügyi válságokra.

Emlékeztettek:

a világjárvány alatt az EU több olyan megoldást is kidolgozott, amelyek hasznosak lehetnek a védőoltással megelőzhető betegségek elleni küzdelemben.

Fontos népegészségügyi mérföldkő volt a digitalizációban, az uniós szintű adatgyűjtésben és -cserében, az uniós digitális oltási igazolvány létrehozásában, valamint az oltóanyagok beszerzésében, megvásárlásában és elosztásában folytatott uniós szintű együttműködés — írták.

„A világjárvány egyértelműen megmutatta azokat a fenyegetéseket és kihívásokat, melyeket a félretájékoztatás és a dezinformáció jelent a társadalomra nézve” — fogalmaztak. Az emberi egészséget, az egészségügyi rendszereket és a hatékony válságkezelést fenyegető kockázatok leküzdése érdekében a Tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy hozzon létre a védőoltásokkal szembeni bizalmatlansággal foglalkozó szakértői fórumot.

Kérték továbbá, hogy

az uniós bizottság erősítse meg a védőoltásokkal és a dezinformáció elleni küzdelemmel kapcsolatos uniós szakpolitikát,

valamint dolgozzon ki képzési lehetőségeket az egészségügyi szakemberek számára, hogy jártasabbak legyenek a védőoltásokkal kapcsolatos félretájékoztatás és dezinformáció elleni küzdelem technikái és eszközei terén.

Az uniós tanács végezetül közölte, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az oltások évente 3,5-5 millió halálesetet és még ennél is több megbetegedést előznek meg. Az átoltottsági arányok az EU számos régiójában ugyanakkor jóval elmaradnak az ajánlott szinttől. Ilyen körülmények között a fertőző betegségek könnyen visszatérhetnek. A WHO a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanságot a tíz legnagyobb globális egészségügyi veszély közé sorolta — tették hozzá.

A kiemelt kép illusztráció.