Borut Pahor és Alexander Van der Bellen egyetértenek abban, hogy Ausztriának többet kellene tennie a szlovén kisebbségek jogaiért

Borut Pahor leköszönő szlovén elnök és Alexander van der Bellen osztrák államfő közös sajtótájékoztatójukon Ljubljanában pénteken egyetértettek abban, hogy Bécsnek többet kell tennie a karintiai szlovén kisebbség jogainak érvényesítéséért.

Pahor a szlovén közszolgálati televízió közlése szerint az ausztriai szlovén kisebbséggel kapcsolatban kiemelte: jogos elvárás, hogy a nemzetközi szerződésekből és a kétoldalú megállapodásokból eredő kötelezettségeket Bécs maradéktalanul teljesítse. Emlékeztetett arra, hogy a kisebbségi jogokat az 1955-ös osztrák államszerződés garantálja, és ezeket Ausztria köteles végrehajtani.

Van der Bellen elismerte, hogy az ausztriai szlovén kisebbség kérdése továbbra is „nyitott”. Ugyanakkor hozzátette: Ausztria arra törekszik, hogy Szlovénia a német nyelvű közösséget a szlovén társadalom részeként hivatalosan is elismerje. „Örömteli lenne, ha az olasz és a magyar kisebbséghez hasonlóan kezelnék őket” — mondta.

Pahor emlékeztetett, hogy Szlovénia forrásokat különített el a német anyanyelvű közösség számára, és ő maga több találkozót is tartott a képviselőivel.

A parlament azonban nem vette napirendre, hogy változtasson a kisebbségek státuszán — mondta. Szlovénia csak az olasz és a magyar kisebbséget ismeri el őshonos közösségként. és biztosít számukra ennek megfelelő jogokat.

A két elnök azt is szorgalmazta, hogy Bosznia-Hercegovina még ebben a hónapban EU-tagjelölti státuszt kapjon. Az osztrák elnök „rendkívüli” sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Ausztria csütörtökön nem támogatta Bulgária és Románia felvételét a határellenőrzés nélküli belépést biztosító schengeni övezetbe.

„Nem látom, hogy Románia schengeni csatlakozásának blokádja mit változtat Ausztria helyzetén” — jelentette ki Van der Bellen,

hozzátéve: arra számít, hogy az osztrák gazdaság fogja megfizetni ennek a döntésnek az árát. Ez a döntés ki fog hatni az osztrák idegenforgalomra, mert kevesebb román turista fog Ausztriába utazni, és a Romániában aktív osztrák befektetői tevékenységet is negatívan befolyásolja — mondta. Az osztrák elnök a nap folyamán találkozik Natasa Pirc Musar megválasztott szlovén elnökkel is, akit december 23-án iktatnak be.

Pahor és Van der Bellen pénteken Ptujba is ellátogat, hogy felavassa a szlovén-osztrák barátság padját az ottani kastélyban. Ez lesz a Pahor által támogatott és állami látogatások során felavatott nemzetközi barátság utolsó, 27. padja.

