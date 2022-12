Klicsko: Az apokalipszis lehetséges forgatókönyv ezen a télen

Az ukrán áramkimaradások akár tavaszig is eltarthatnak

Felerősödtek a harcok Kelet-Ukrajnában, Donyeck megyében, de Herszont is lövik az orosz csapatok. Ukrajna területének felén nincs folyamatos áramszolgáltatás, az orosz erők ugyanis továbbra is az energetikai infrastruktúrát támadják. Az emberek szerint víz, villany és gáz nélkül nagyon nehéz tél jön most az országban – számolt be az M1 Híradó.