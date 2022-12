A kifutópályához ragasztották magukat a klímaaktivisták a müncheni repülőtéren

Az Utolsó Nemzedék nevű német éghajlatvédelmi csoport aktivistái egyelőre ismeretlen módon hatoltak be a bajor tartományi főváros repülőterének védett övezetébe, ahol ragasztóval az egyik kifutópályához vezető gurulóút burkolatához rögzítették magukat.

A repülőgépek útjára települt négy aktivista miatt nagyjából háromnegyed óráig csak egy kifutópályán zajlott a közlekedés, de járatokat nem kellett törölni. A szövetségi rendőrség nagyon gyorsan eltávolította a behatolókat – mondta a reptér szóvivője a Bayerischer Rundfunk tartományi közszolgálati médiatársaságnak.

Climate protesters have blocked one of the two runways at Munich International Airport (MUC/EDDM) in Germany, forcing it to close temporarily.

It is a similar protest by the “Last Generation” group that took place in Berlin earlier.#airport #activist #aviation #avgeek pic.twitter.com/m1stpdkVqh

— FL360aero (@fl360aero) December 8, 2022