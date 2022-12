Többeket őrizetbe vettek egy erőszakba fulladó tüntetésen Görögországban

Több mint harminc embert vettek őrizetbe Görögországban egy zavargásokba torkolló tüntetésen, amelynek résztvevői a rendőri erőszak ellen tiltakoztak – közölte a görög rendőrség szerdán.

A hatóságok szerint Athénban és Szalonikiben is összecsaptak a szélsőbaloldali tüntetők a rendőrökkel. A zavargások során Molotov-koktélok és kövek is előkerültek. A rendőrség könnygázt vetett be a tiltakozók ellen.

A To Proto Thema című görög napilap úgy értesült, hogy tíz rendőrtiszt megsérült az összecsapásokban. A megmozdulásokkal egy tizenöt éves kamaszra emlékeztek, akit 2008-ban egy rendőrtiszt lelőtt.

Athén Menidi nevű külvárosában is utcára vonultak az emberek, miután egy rendőrtiszt hétfőn fejbe lőtt és súlyosan megsebesített egy tizenhat éves roma fiút.

A kamasz fizetés nélkül hajtott el egy benzinkútról. Később egy rendőrtiszt rálőtt a fiúra, a golyó átütötte az autó ablakát és a fejtámlát, majd a fiú fejébe fúródott. A kamasz állapota válságos, a rendőrt letartóztatták.

Kiemelt képünk: MTI/EPA