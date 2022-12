Több európai várost is csatatérré változtattak a marokkói szurkolók

Vízágyút és könnygázt is bevetettek a brüsszeli rendőrök a marokkói szurkolók ellen, akik harmadszor változtatták csatatérré a belga fővárost. Marokkó a belgákat, a kanadaiakat és a spanyolokat is kiejtette a katari labdarúgó világbajnokságról, a marokkói szurkolók pedig mindhárom esetben gyújtogattak. A belga belügyminiszter azt mondta: a marokkói bevándorlók képtelenek elfogadni az európai értékrendet – számoltak be róla az M1 Híradóban.

Alig lehetett látni a könnygáztól Brüsszel utcáin. Ugyanaz a forgatókönyv ismétlődött meg, ami november 27-én: akkor Belgiumot győzte le Marokkó csapata, ezért a marokkói szurkolók örömükben csatatérré változtatták a belga főváros központját és több, bevándorlók lakta negyedet. Kedden újra félelmetes jelenetek játszódtak le, miután Marokkó Spanyolországot ejtette ki a katari labdarúgó világbajnokságról. A marokkói szurkolók kukákat gyújtottak fel és tűzijátékokat lőttek a rendőrökre. Voltak utcák, amelyek úgy néztek ki, mintha háború lett volna, a rendőrség fedezékbe vonult a támadások elől. A rendőrök végül gumibotokkal oszlatták fel a randalírozókat, több marokkóit őrizetbe is vettek. Kapcsolódó tartalom Afrikai csapat küldte haza a „borzalmas válogatottat” – Spanyolország lemaradt a világ futballja mögött Luis Enrique szövetségi kapitány látványos show-t ígért a szurkolóknak a katari világbajnokságon, ehelyett a torna egyik legunalmasabb válogatottja lett a La Roja, amely tizenegyesekkel 3–0-ra kikapott Marokkótól, így repülhet haza. A belga belügyminiszter már a novemberi zavargás után úgy fogalmazott, hogy ezeknek a történéseknek nincs közük a labdarúgáshoz. Szerinte olyan bevándorlókról és migrációs hátterű elkövetőkről van szó, akik képtelenek elfogadni az európai értékrendet, és így tiltakoznak minden olyan ellen, amit a nyugati életforma megtestesít. Belgiumban több mint 300 ezer marokkói él. A belga rendőrség szerint csak Brüsszelben legalább 20 olyan no-go zóna létezik, ahová a rendőrök sem teszik be szívesen a lábukat, mert az ott élő bevándorlók párhuzamos társadalmat építettek, ahol saját szabályaik szerint élnek. De nemcsak Brüsszelben, a hanem a franciaországi Lille-ben is elszabadultak az indulatok kedden este a meccs után. A marokkói szurkolók a bevándorlók lakta városrészben gyújtogatni kezdtek örömükben, majd rátámadtak a rendőrökre, akik végül megfékezték a randalírozást. A Nyugat-Európában élő marokkóiak eddig minden sikeres meccsük után lángba borítottak egy-egy nagyvárost. Miután Kanadát legyőzték december 1-jén, Hollandia-szerte törtek, zúztak, autókat gyújtottak fel. Hága mellett Amsterdamban és Rotterdamban is zavargások voltak, annak ellenére, hogy az utrechti imám arra kérte őket, hogy ne ismételjék meg azt, amit Brüsszelben tettek. Kapcsolódó tartalom Több mint ötven huligánt tartóztattak le Hollandiában a Marokkó–Spanyolország meccs után A holland rendőrség összesen 57 embert tartóztatott le több városban a kedd este rendbontásba torkolló ünneplések során. Kiemelt kép: Marokkói szurkolók ünneplik a Spanyolország elleni győzelmet Barcelonában, 2022. december 6-án.