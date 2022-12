Szijjártó Péter: 45 millió eurós megállapodás jött létre a magyar vállalatok érdekében

Hamarosan megkezdődhetnek az előkészítő beruházások annak érdekében, hogy a magyar vállalatok 2026-tól igénybe vehessék exporttevékenységükhöz a trieszti kikötő magyar tulajdonú részét – jelentette be Szijjártó Péter Rómában. A külgazdasági és külügyminiszter Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel folytatott egyeztetését követően arról beszélt: a kormány célja, hogy a magyar cégek minél gyorsabban juthassanak tengeri kijárathoz – számolt be az M1 Híradó.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy a trieszti kikötőben felvásárolt területtel a kormány célja, hogy a magyar cégek minél gyorsabban és zökkenőmentesebben juthassanak tengeri kijárathoz.

Közölte, bemutatták a végrehajtani kívánt fejlesztési koncepciót, amelynek nyomán évi 2,5 millió tonna mozgatására, közúti és vasúti szállítások fogadására egyaránt alkalmas kikötőt hoznak létre.

Hozzátette: létrejött egy 45 millió eurós megállapodás, így hamarosan megkezdődhetnek az előkészítő beruházások, hogy 2026-tól a magyar vállalatok a kikötő magyar tulajdonú részét is igénybe vehessék exporttevékenységükhöz.

„Létrejött egy 45 millió eurós megállapodás az olaszok és köztünk, amelynek értelmében az előkészítő beruházásokat hamarosan el lehet kezdeni annak érdekében, hogy 2026-tól magyar vállalatok a trieszti kikötő magyar tulajdonú részét is igénybe vehessék az exporttevékenységükhöz. Az olaszok rendkívüli mértékben együttműködők ebben a kérdésben, hiszen közös célunk az, hogy a trieszti kikötő Közép-Európa legjelentősebb kikötője legyen, ahol már Magyarország is birtokolni is fog egy területet” – fogalmazott Szijjártó Péter.

A közös fejlesztési programmal a két ország Triesztet Közép-Európa egyik legfontosabb kikötőjévé kívánja tenni – szögezte le.

Szijjártó Péter Matteo Salvinit méltatta, mondván, „szerencsére vannak még Európában olyan, vezető pozícióban lévő politikusok, akik józan módon tudnak gondolkodni a migrációról”. Kijelentette, hogy a volt belügyminiszter “megtapasztalhatta, milyen következményei lehetnek annak, ha valaki a saját hazájának és Európa biztonságának a védelmét helyezi előtérbe a liberális képmutatás helyett”.

Rámutatott, hogy Salvini, a magyar kormányhoz hasonlóan, világosan látja a bevándorlás biztonsági kockázatait, és elég bátor is ahhoz, hogy ez ellen felszólaljon.

„Fontos, hogy az illegális migrációval szembeni hangok összeadódjanak, minél hangosabbak legyenek, hogy rákényszerítsük Brüsszelt arra, hogy végre fejezze be a migráció támogatását” – figyelmeztetett.