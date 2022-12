Öngyilkos merénylő robbantott egy indonéziai rendőrőrsön

Ahmad Ramadhan, az indonéz rendőrség szóvivője azt mondta, hogy szorosan együttműködnek a terrorizmusellenes ügynökséggel. Ez utóbbi vezetője a Metro TV nevű helyi csatornának nyilatkozva arra az álláspontra helyezkedett, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet által inspirált helyi csoport, a Jamaah Ansharut Daulah állhat a merénylet mögött.

An explosion occurred at the Astanaanyar Police Station, Bandung City, West Java, Wednesday (12/7) morning. Allegedly, it was a suicide bomb explosion done by a visitor.#SEAToday #SEATodayNews #Jakarta #Indonesia #bom #bombunuhdiri #Bandung #Astanaanyar #Polsek #breakingnews pic.twitter.com/4BEtwUthVf

— SEA Today News (@seatodaynews) December 7, 2022