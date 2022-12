Hajócsavar ölte meg a strandolót, miközben a papucsát kereste

Meghalt egy kolumbiai nő, miután agyonütötte egy hajólapát a karib-tengeri San Andrés sziget egyik strandján – írja a New York Post.

