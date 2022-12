Azt hitte, mindenkit átvert - biztosítási pénzért végzett feleségével a gyilkos

A 49 éves vietnami Tuyet Ngoc Trant hét évvel ezelőtt találták holtan a szépségszalonjában a texasi Houston kínai negyedében, a gyilkos fegyver azonban sosem került elő – írta a People.

A Harris megyei kerületi ügyészség közleménye szerint a nőt férje, az 52 éves Trang Vu ölte meg, hogy megkaparintsa az életbiztosításából származó pénzösszeget.

A közlemény szerint a rendőrök már a nyomozás kezdeti szakaszában gyanították, hogy a rablást – amely a nő halálával végződött – valójában megrendezhették, mivel a pénztárcájából eltűnt hitelkártyákhoz sosem nyúltak hozzá.

Man Killed Wife, Staged it to Look Like Robbery of Beauty Salon: ‘He Thought He Got Away with Murder’ https://t.co/bMy3HDQAUD

— People (@people) December 2, 2022