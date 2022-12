Orbán Viktor: Hamisak a magyar vétóról szóló hírek

A kormányfő az Ukrajna támogatását szolgáló közös, 18 milliárd eurós uniós hitelfelvételről megjelent hírekre reagált a mikroblogportálon. „Magyarország kétoldalú alapon kész pénzügyi segítséget nyújtani Ukrajnának” – olvasható a bejegyzésben. A kormányfő hozzátette: nincs vétó és nincs zsarolás.

A miniszterelnök hozzátette: meg akarják győzni az Európai Unió tagállamait, hogy nem a közös hitelfelvétel a megoldás ebben a helyzetben. Ha adósok közösségeként folytatjuk az utat lefelé, nem fogunk tudni visszafordulni – írta. „Más jövőt képzelünk Európának” – írta Orbán Viktor, hozzátéve: erős tagállamokra van szükség az óriási közös adósság helyett.

1/3 Today’s news was all about Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. This is fake news. Hungary is ready to give financial assistance to Ukraine, on a bilateral basis. No #veto, no blackmailing.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 6, 2022