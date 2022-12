Orbán Balázs: A Nyugat-Balkán nélkül nincs sikeres európai jövő

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a magyar álláspont, ahogy eddig, úgy most is világos: Magyarország továbbra is elkötelezett támogatója az EU bővítésének.

Orbán Balázs Facebook oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, a migránsválság csúcspontja óta nem volt olyan aktív a nyugat-balkáni migrációs útvonal, mint az elmúlt hónapokban. Csak októberben több mint 22 ezren próbálták meg illegális módon átlépni a magyar határt, ami háromszor magasabb szám az egy évvel ezelőttinél. Ráadásul egyre gyakoribb az erőszakos, olykor fegyveres konfliktus a feltartóztatott illegális migránsok között. Nem véletlen, hogy a keddi EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó kiemelt témái között is szerepel a migráció jelentette kihívások kezelése. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Nyugat-Balkán mára stratégiai tényezővé vált, ezért „a térség integrációja az EU következő nagy gazdasági motorját alapozhatná meg, ami hazánk és egész Európa érdekét szolgálja”. A magyar álláspont most is világos, továbbra is támogatjuk az EU bővítésére tett erőfeszítéseket, ugyanis a Nyugat-Balkán nélkül nincs sikeres európai jövő. „A térség uniós integrációját ezért fel kell gyorsítani!” – hangsúlyozta Orbán Balázs.