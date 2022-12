Negyven évvel később került pont a gyilkossági ügy végére, az igazság megdöbbentő

1981. szeptember 4-én a 12 éves Tim Slatent és a bátyját, Jeffet a rendőrök ébresztették fel hajnalban a floridai Lakelandben.

Kiderült, hogy az édesanyjukat, Lindát meggyilkolták, amíg ők aludtak. Tim a CBS News hírcsatornának idézte fel az ügy részleteit, amelyből nemrég dokumentumfilm-sorozat is készült – számolt be róla a CBS News hírportálja.

A gyilkosság után Tim a szemtanúja volt, ahogy anyja holttestét elviszik, a látvány pedig mély nyomot hagyott benne.

A testvérpár nemsokára a nagyszüleihez költözött. A két fiú sokáig csak akkor tudott elaludni, ha a nagyapja a puskájával az ölében üldögélt a szoba ajtaja előtt. Tim lelki gyógyulásában sokat segített a sport – az iskolája amerikaifutball-csapatában játszott.

Tim Slaten said his football teammates and Coach Joe in particular, were very supportive of him following his mother’s death.

Tim was shocked when police named Coach Joe as a suspect in the murder of his mother, almost 4 decades later. https://t.co/uZR9BXRLDv pic.twitter.com/dSDlWFtQxA

— 48 Hours (@48hours) December 4, 2022