Karácsonyi sztrájkot hirdettek a vasúti dolgozók Nagy-Britanniában kedden.

A sztrájkot december 24-én 18 órától december 27. 6 óráig tervezik megtartani. A szakszervezet tagjai emellett a jövő héten két 48 órás munkabeszüntetést tartanak nyomásgyakorlásként, a már hosszú ideje húzódó, a bérekről és munkaviszonyokról folyó viták részeként.

A jövő heti sztrájk a brit koncessziós vasúti hálózat 14 vállalatát érinti – jelentette be a brit vasúti, tengeri és közúti közlekedési dolgozókat képviselő egyik szakszervezet kedden. Mick Lynch, a National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) főtitkára szerint „sajnálatos, hogy a szakszervezet a munkáltatók hajthatatlansága miatt kénytelen volt megtenni ezt a lépést”.

A szakszervezet azt ajánlotta tagjainak, hogy utasítsák el az Egyesült Királyság vasúthálózatának működtetéséért és fejlesztéséért felelős vállalat, a Network Rail (NR) legutóbbi bérajánlatát.

Mark Harper brit közlekedésügyi miniszter „elképesztően kiábrándítónak” nevezte, hogy a szakszervezet megtartja a sztrájkot a munkáltatók „újabb, jobb ajánlata ellenére is”.

A TSSA közlekedési szakszervezet korábban közölte, hogy december 17-én sztrájkot tart. Ezt a keddi bejelentés után lemondták, és tudatták: más érdekvédelmi eszközökhöz nyúlnak.

Az érdekvédelmi szervezet még hétfőn közölte, hogy megkapta a „legjobb és végleges” ajánlatot a hétvégén folytatott tárgyalások során az NR-től írásban. A szakszervezet tagjai az elkövetkező hetekben fognak szavazni arról, hogy elfogadják-e ezt az ajánlatot. Az elmúlt hónapokban meghirdetett sztrájkok nemcsak a 12 metróvonallal rendelkező fővárosban, de országszerte súlyos fennakadásokat okoztak.

A kiemelt kép illusztráció.