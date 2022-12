Elhunyt Kirstie Alley, a Nicsak, ki beszél! sztárja

Alley haláláról gyerekei, True és Lillie Parker számoltak be a Twitteren, és a hírt a színésznő menedzsere is megerősítette. A színésznő halálát rákbetegség okozta, amelyet csak a közelmúltban diagnosztizáltak nála.

„Amilyen lenyűgöző volt a képernyőn, olyan csodás volt anyaként és nagymamaként” – tudatták közleményükben gyerekei.

Everyone’s talking about Cheers but my favorite Kirstie Alley movie was Look Who’s Talking with John Travolta 🥺♥️ pic.twitter.com/dADwR9oEpa

— britt 🍁 (@brittanysaidwut) December 6, 2022