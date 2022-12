Baseballütővel rontott rá járókelőre, többször is tarkón ütötte

Többször is tarkón ütötte áldozatát egy ismeretlen támadó az egyesült államokbeli New Yorkban. A rendőrség elmondta, hogy a támadó az utcán sétálva elővett egy baseballütőt, majd rárontott egy járókelőre, és többször is megütötte. A férfit stabil állapotban szállították kórházba, az elkövető elmenekült a helyszínről.