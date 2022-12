Albániában tárgyalnak az EU és a nyugat-balkáni országok vezetői

Kedden rendezik meg az EU-nyugat balkáni csúcsot Albánia fővárosában, Tiranában. Az Európai Unió vezetői mellett az uniós állam- és kormányfők, valamint a nyugat-balkáni országok vezetői is részt vesznek a találkozón. Az előzetesen kiszivárgott hírek szerint az orosz-ukrán háború kihívásai mellett, biztonsági, gazdasági és migrációs kérdések is naprendre kerülnek – számolt be az M1 Híradó.

Joó Csaba, az M1 tiranai tudósítója elmondta: Albániának ez egy hatalmas lehetőség, hiszen EU-nyugat-balkáni csúcsot uniós tagállamon kívül még nem rendeztek. Ezzel az ország megmutathatja, hogy mennyire áll készen a tagságra is. A csúcs egy aláírási ceremóniával kezdődött a telekommunikációs cégek, az EU-tagállamok és a Nyugat-Balkán országai között. Ennek értelmében a roaming-díjakat fokozatosan elkezdik csökkenteni, 2027-be pedig el is törlik azokat a térség államaiban. A második körös tárgyalás már a háborúról és biztonsági kérdésekről szól. Minden bizonnyal terítékre kerül a térség integrálása az EU-ba, azonban az oroszok, a törökök és a szaúdiak is szeretnének befolyást szerezni a Nyugat-Balkánon. A terrorizmus és a szervezett bűnözés témája mellett az illegális migrációról is tárgyalni fognak a találkozón.