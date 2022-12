Oroszország a jövőben olcsó olajat szállít Pakisztánnak

Hortay Olivér az olajembargóról: Magyarország helyzete a mentesség miatt kedvező, de a negatív hatások begyűrűzhetnek

Életbe lépett az olajembargó és az olajársapka. Néhány napon belül kiderül, hogy ennek hatására lesz-e elég olaj Európában. Bár a piac egyelőre kivár, elemzők szerint a brüsszeli szankciók áremelkedéshez és ellátási zavarokhoz vezethetnek. Miközben már az is látszik, hogy Moszkva felkészült a szankciók hatásainak enyhítésére, ugyanis mintegy száz olajtanker várakozik a kikötőiben arra, hogy olyan országokba szállítsa a nyersanyagot, amelyek nem vezettek be embargót vagy ársapkát – számolt be az M1 Híradó.

