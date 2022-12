Minden megváltozik Európában: életbe lép az olajszankció és az olajárplafon

Az olajszankció és az olajársapka is életbe lép Oroszország ellen. Magyarországot a döntés közvetlenül nem érinti, mert a kormány mentességet alkudott ki mindkettő alól. Szakértők szerint viszont az egyre súlyosabb piaci feszültség begyűrűzhet Magyarországra is, ami akár a magyar benzinárstopot is veszélybe sodorhatja - hangzott el az M1 híradójában.

Mostantól fognak igazán fájni a brüsszeli szankciók. Hétfőtől ugyanis az olaj ársapka, és az orosz olajembargó okoz majd jelentős károkat, főként az Európai Uniónak. Szakértők szerint a brüsszeli intézkedések Oroszországnak biztos nem okoznak nagy fájdalmat, miközben Európa minden országa fuldoklik az inflációban, Ukrajna pedig csődben van. Kapcsolódó tartalom Hétfőn életbe lép az olajszankció, ami tovább mélyíti az energiaválságot Az európai energiaválságot tovább mélyíti, hogy két nap múlva, hétfőn életbe lép az orosz kőolajra vonatkozó szankció. „Az Európai Unió ezzel a mostani intézkedéssel fejest ugrik az ismeretlenbe.”- így kommentálta a brüsszeli lépéseket a Századvég Energia- és klímapolitikai üzletág vezetője az M1-en. Hortay Olivér szerint az már most látszik, hogy az ársapka és az embargó óriási logisztikai és szervezési problémát okoz majd az európai közösségnek. Hiszen korábban az EU az olajigényének több mint a negyedét – vagyis napi több millió hordót – Oroszországtól vásárolta, ezt a mennyiséget kell most minél hamarabb pótolnia máshonnan. És, ebben a folyamatban a legkisebb hiba is ellátási problémát okozhat. Az elemző hozzátette, ha az uniónak sikerülne is az ellátási nehézségeket elkerülnie, az áremelkedéseket nem fogja tudni. Már csak azért sem, mert az urali típusú olajnál 50 százalékkal drágábban lehet beszerezni a nyugati, azaz a brent típusú nyersanyagot. Arról nem is beszélve, hogyha a Kreml nem tudja rövid időn belül az Európába eddig szállított olaját máshol értékesíteni, akkor visszafogja a termelését, ami ugyancsak áremelkedést idézhet elő a világpiacon. Kapcsolódó tartalom Zelenszkij reagált az olajárplafonra, közben Amerika nem bízza a véletlenre olajellátását Volodimir Zelenszkij szerint a hordónkénti 60 dollár helyett 30 dollárban kellett volna megszabni a legmagasabb árat. Hozzánk továbbra is akadálymentesen érkezhet az olaj Folyamatosan ellenőrzik a szakemberek a Dunai Finomító vezetékrendszerét. Rendben érkezik az orosz olaj. Magyarország ugyanis mentességet kapott a szankció alól, így hozzánk továbbra is akadálymentesen érkezhet az olaj, ám a globális hatások nem állnak meg a határnál, vagyis a mentességünk ellenére sem tudjuk teljesen kivonni magunkat az intézkedés hatása alól. „Lassan nem az a kérdés Európában, hogy mennyibe kerül a nyersolaj, mennyibe kerülnek az üzemanyagok, hanem az, hogy lesz, vagy nem lesz. És ez a piaci feszültség, ami egyre súlyosabb ez Magyarországra is be fog gyűrűzni. Magyarországot is érinteni fogja negatívan és akár veszélybe sodorhatja a benzinárstop intézkedést is. Emellett fontos azt is tisztázni, hogy az Európai Unió tagállamainak a gazdasága nagyon szorosan összekapcsolódik és ezért a gazdasági problémák, a kibontakozó gazdasági válság szintén, hazánkat is súlyosan érintheti.”- mondta Hortay Olivér. Magyarország mentességet kapott Itt lenne az ideje, hogy Brüsszelben is belássák: az ilyen és ehhez hasonló intézkedések leginkább az európai gazdaságnak fájnak – így reagált az olajársapka bevezetésére a magyar külügyminiszter. Szijjártó Péter internetes bejegyzésében azt írta, a tárgyalások során sokat küzdöttünk a magyar érdekekért, és végül sikerrel jártunk. Magyarország mentességet kapott az olajársapka alkalmazása alól. Ezzel ismételten sikerült megvédenünk hazánk energiaellátásának biztonságát. Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter: Magyarország mentességet kapott az olajársapka alkalmazása alól Ismételten sikerült megvédeni Magyarország energiaellátásának biztonságát. Szakértők biztosra veszik, hogy a brüsszeli lépések miatt Európában a recesszió tovább mélyül. Ez alól üdítő kivétel lehet Magyarország, amely az idei 4-4,5 százalékos GDP-növekedést követően jövőre is bővül az előrejelzések szerint 1,5 százalékkal, miközben a nyugati gazdaságok teljesítménye jelentősen visszaeshet. Ezt erősíti, hogy piaci hírek szerint a nagy olajkitermelő országok, az oroszokkal együtt a jövőben még jobban összehangolják majd kitermelésüket és szállításaikat. A várakozások szerint az OPEC-tagállamok csökkenteni fogják kitermelésüket, amely újabb áremelkedési hullámot indíthat el, még nehezebb helyzetbe hozva az unió gazdaságát. Kapcsolódó tartalom Orosz kormányfőhelyettes: Csak piaci alapon fogunk kőolajat eladni A G7-országok, az EU tagállamai és Ausztrália megállapodtak abban, hogy hétfőtől 60 dolláros hordónkénti árplafont vezetnek be a tengeren szállított orosz olajra.