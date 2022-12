Hiba hiba hátán – célkeresztben a német védelmi miniszter menesztése?

Már a zöldpárti és szociáldemokrata politikusok is elégedetlenek, ugyanis Christine Lambrecht német honvédelmi miniszter valószínűleg a kelleténél többet hibázott. Lambrecht feje felett már korábban is összecsaptak a hullámok, amikor kiderült, hogy a német hadsereg egyes fegyvernemekben kifogyott a lőszerből, így egy háború esetén csupán pár órára elég munícióval számolhat. Most éppen az új F-35 típusú vadászgépek hadrendbe állításával akadtak gondok, így lehetséges, hogy a védelmi miniszter egy újabb lépéssel közelebb került a lemondáshoz?