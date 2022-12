George Clooney, a U2 és Gladys Knight is életműdíjat kapott

„Köszönjük, hogy megmutatták nekünk a művészetek erejét” – méltatta a művészeket Biden, külön-külön is megemlékezve a díjazottakról.

A Kennedy Központ idei díjazottjai között szerepelt még Amy Grant popénekesnő és Tania Leon zeneszerző is.

A John F. Kennedy egykori elnökről elnevezett Kennedy Központ az amerikai főváros legnagyobb kulturális intézménye. Az előadóművészeteket díjazó elismeréseit évente adják át a kiválasztott művészeknek az amerikai kultúrára tett hatásuk elismeréseként.

President Biden joined the 2022 Kennedy Center Honorees and their families for a wonderful night celebrating the power of the arts. pic.twitter.com/4t9f4phqB5

— The White House (@WhiteHouse) December 5, 2022