Elkapta a koronavírust az ausztrál kormányfő

„Mindenkit arra bátorítok, ha nem érzi jól magát, hogy tesztelje magát, és tegyen meg mindent elővigyázatosságból, hogy megvédje a családja és a szomszédsága egészségét” – fogalmazott közleményében a miniszterelnök.

This afternoon I had a routine PCR test which has returned a positive result for COVID-19.

I will be isolating and will continue to work from home.

I encourage anyone who is unwell to test and to take any extra precautions to keep their families and neighbours well.

— Anthony Albanese (@AlboMP) December 5, 2022