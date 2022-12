Ausztrália egymillió dolláros jutalmat ajánl egy évtizedek óta megoldatlan, antiszemita támadás ügyében

Mark Walton, az új-dél-walesi terrorelhárítás vezetője elmondta, hogy készpénzben fizetnek minden olyan információért, amelynek köszönhetően sikerül valakit elítélni az ügyben.

Walton elmondta, hogy két férfit és egy nőt keresnek a támadás miatt, akiknek a rendőrség feltételezése szerint kulcsfontosságú információ lehet birtokukban.

„Ezek a támadások a mai napig élénken élnek a zsidó közösség emlékeiben Izraelben és Ausztráliában, és nyomozóink soha sem feledkeztek meg róluk” – hangoztatta Walton.

‘Acts of terrorism’: NSW Police issue $1 million reward over 1982 Israeli bombings in Sydney | @sarah_keoghan https://t.co/ASDBGFXH6Z

— The Sydney Morning Herald (@smh) December 5, 2022