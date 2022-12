Rómát elöntötte az eső, Szicíliában településeket szigetelt el a rossz idő

Közepes szintű, úgynevezett narancssárga készültséget rendeltek el a közép-olaszországi Lazio területén, valamint a délebbre fekvő Campania, Calabria, Puglia és Szicília tartományban.

Rómában szombaton egymást követték a viharok, melyek az éjszakai órákban tetőztek: a város víz alá került, amely ellepte az aluljárókat, metrómegállókat, garázsokat és pincéket. Több autósnak és motorosnak a tűzoltók nyújtottak segítséget az órákon át zuhogó esőben.

Flooding in Milazzo in Sicily right now after the rain . Italy#Italy #Milazzo #Sicily #flooding #flood #rain #weather #news

