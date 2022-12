Migránsokat fuvarozó taxisokat kapcsoltak le a rendőrök

Négy vajdasági taxisofőrt tartóztattak le a rendőrök Nagykikindánál. A gyanú szerint 16 migránsnak segítettek eljutni Szabadkára, a magyar határ közelébe. A rendőrök nemcsak elfogták és bevitték a taxisokat, hanem elvették az autóikat is. A határ közelében élők azt mondják: a taxisok hatalmas összegekért cserébe évek óta segítik a migránsokat – hangzott el az M1 híradójában.

Taxisok várakoznak a befogadótábor környékén Zomborban. Amint meglátják a migránsokat, fuvart kínálnak nekik. A város központjába is taxival érkeznek a határsértők.

A zombori utcák tele vannak illegális bevándorlókkal, de nem akarnak ott maradni. Egyetlen céljuk van, minél előbb eljutni a magyar határig.

„Szíriából jöttünk és nagyon rossz a helyzetünk, ezért akarunk Nyugat-Európába menni” – fogalmazott egy férfi.

A embercsempészek és a taxisok is tisztában vannak a migránsok szándékaival. Az üzleti lehetőséget kihasználva folyamatosan érkeznek sofőrök a táborok környékre. A migránsok többsége így indul útnak a határ felé. A legtöbb esetben legalább hárman, négyen, sőt ennél is többen: akár nyolcan is bezsúfolódnak az autókba.

Az M1 Szabadkán és környékén az elmúlt hetekben készült felvételein jól látszik, hogy nemcsak a befogadótáborok környékén, hanem az erdők szélén, és a falvak központjában is hasonló a helyzet. A horgosiak azt mondják: az esti órákban a legnagyobb a forgalom. Hiába nőtt meg a rendőri jelenlét a faluban, a taxisoknál továbbra is nagyüzem van.

A bűnözés egyre csak terjed – erre is panaszkodnak a horgosiak. Az idősek azt mondják, a migránsok teljesen megváltoztatták az életüket.

„Akkor lesz itt nyugalom, meg újra béke ebben a faluban, ha nyugodtan ki merünk menni az utcára, ha nem hozzák vissza a taxisok ezeket a migránsokat” – nyilatkozta egy helybéli nő.

A határmenti településeken a múlt heti, migránsok közötti lövöldözés óta szinte állandó a rendőri jelenlét. A hatóságok nemcsak a bevándorlókat tartják távol, hanem az őket fuvarozó taxisokat is figyelik.

A szerb sajtó szerint a napokban négy nagykikindai taxisofőrt tartóztattak le, mert a gyanú szerint 16 migránst szállítottak Szabadkára. A rendőrök elfogták és bevitték a taxisokat, és a sajtóhírek szerint elvették az autóikat is.

Az M1-nek egy leszerelt vajdasági rendőr – aki most a horgosi biztonsági bizottságának a tagja – arról beszélt: a taxisok bűncselekményt követnek el, amikor segítenek az illegális bevándorlóknak.

„Aki segít valakinek megközelíteni a határt azzal a céllal, hogy át akar menni, vagy a tranzitot Szerbián keresztül, vagyis a célja neki az, hogy átmenjen valahol a határon, az büntethető, és van egy olyan, hogy hat hónaptól öt évig, vagy amikor csoportosan csinálják, akkor egy évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható” – fogalmazott a volt rendőr.

A szerb rendőrök korábban is elfogtak már migrásoknak segítő taxisokat. A nyáron két szabadkai férfit tartóztattak le. Nem sokkal korábban pedig Palicson is megállítottak a rendőrök egy sofőrt. Kiderült, hogy a férfi Zomborból Szabadkára szállított iraki migránsokat a taxijával, majd onnan saját autójával akarta őket továbbvinni a magyar határig, hogy ott illegálisan juthassanak be az Európai Unióba.

Kiemelt kép: szerb rendőrök a Kelebia-Tompa határátkelő szerb oldalán (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)