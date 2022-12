Kitört a Semeru vulkán, másfél kilométeres hamuoszlopot lövellt a levegőbe

A hatóságok, figyelmeztették a lakosokat, hogy maradjanak távol a kitörés területétől.

A katasztrófavédelmi ügynökség arra szólította fel a lakosokat, hogy a kitörés központjának 5 kilométeres körzetében ne végezzenek semmilyen tevékenységet, és a lávaömlés veszélye miatt maradjanak 500 méterre a folyópartoktól.

Indonesia’s Mt. Semeru unleashes lava river in new eruption https://t.co/AhiDT8yNE3

A japán meteorológiai szolgálat közölte, hogy a kitörés után figyelemmel kíséri a szökőár kialakulásának lehetőségét – jelentette az NHK közszolgálati televízió.

A vulkán szombat este tört ki, a közösségi médiában közzétett videókon szürke hamufelhők látszottak a közeli területeken. A tájékoztatás szerin a vulkáni aktivitás továbbra is a III. szinten maradt, a legmagasabb, IV. szint alatt.

Az indonéz hatóságok maszkokat osztottak ki a helyi lakosoknak.

A Semeru – másnéven Mahameru –, a legmagasabb jávai vulkán, amelynek legutóbbi jelentősebb kitörése tavaly decemberben volt. Akkor 15 ember meghalt, 27 eltűnt. Még egy évvel korábban, 2020 decemberében több ezer ember menekült el a térségből, a láva egész falvakat árasztott el.

Indonesia Disaster Mitigation Agency (BNPB): pyroclastic flows now reach 11 kilometers from the summit.#Semeru #volcano #eruption #EastJava #indonesia https://t.co/eEyZvcefea

— Johan himself – Johan’s Travel (@johanstravel) December 4, 2022