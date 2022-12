Eltitkolta kislánya halálát – embertelen, amit az anyja tett

Az ötéves Milagros Nazareth Martin eltűnését édesapja jelentette a Buenos Aires-i rendőrségen, miután már hónapok óta nem látta kislányát – írta a Sky News.

A bejelentést követően a rendőrök helyszínelést tartottak a kislány édesanyjának házában, ahol a nő nagy idegességében beismerte, hogy a lánya elhunyt, további részleteket azonban nem közölt.

A nyomozás kiderítette, hogy azért nem hozta nyilvánosságra gyermeke halálát, mert attól félt, ha szörnyű tette kiderül, másik két kiskorú gyermekét elveszik tőle.

