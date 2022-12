Zavarta a zaj, lekapcsolta szobatársát a lélegeztetőgépről

Emberölés kísérletének gyanújával vették őrizetbe kedden azt a 72 éves nőt Németországban, aki kétszer is kikapcsolta kórházi szobatársa lélegeztetőgépét, mert bosszantotta a hangja.

A német rendőrség közleménye szerint az idős hölgy november 29-én este kétszer is kihúzta a konnektorból a 79 éves szobatársa lélegeztetőgépét a délnyugat-németországi Mannheim kórházában – számolt be róla a The Guardian.

Az első eset után az egészségügyi személyzet elmagyarázta az asszonynak, hogy a beteg számára létfontosságú a gép zavartalan működése, ő azonban ennek ellenére másodszor is áramtalanította. Elmondása szerint, azért tette, mert nagyon zavarta a gépből kiszűrődő zaj.

A beteget végül újra kellett éleszteni, és bár nincs életveszélyben, továbbra is intenzív ellátásra szorul.

A gyanúsított szerdán állt bíróság elé, majd emberölés kísérletének gyanújával előzetes letartóztatásba került. Az ügyben a vizsgálat jelenleg is tart.

