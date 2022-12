A francia elnök Elon Muskkal tárgyalt a Twitterről

„Itt, a Twitteren közlöm, hiszen mégiscsak a kék madárkáról van szó: tiszta és őszinte beszélgetést folytattam Elon Muskkal délután” – írja Macron a bejegyzésben, utalva a Twitter védjegyévé vált szimbólumra.

A francia elnök beszámolója szerint szó esett köztük a felhasználói fiókok szabályozásának átláthatóságáról és a tartalmak moderálásának és a szólásszabadság védelmének jelentős erejű megerősítéséről is. Mint írta, az említett területeken a Twitter lépéseket tett annak érdekében, hogy megfeleljen az uniós előírásoknak.

Hozzátette: Elon Musk megerősítette abbéli szándékát is, hogy a Twitteren még jobban működjön a kiskorúak védelme.

Conformément à notre ambition de décarboner et réindustrialiser la France et l’Europe, j’ai échangé aujourd’hui avec @elonmusk sur les futurs projets industriels verts, notamment sur la fabrication de véhicules électriques et de batteries. pic.twitter.com/oMwcejKGx6

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2022