Robert Golob: Szlovénia számára sok szempontból történelmi projekt a magyar rendszerhez kapcsolódó távvezeték megépítése

Szlovénia számára sok szempontból történelmi projekt a Cirkovce-Pince magasfeszültségű távvezeték, nemcsak azért, mert ez a legnagyobb az állami tulajdonú villamosenergia-átviteli vállalat (ELES) történetében, és javítani fogja Szlovénia ellátásának biztonságát, hanem azért is, mert regionális és szélesebb körű jelentése is van – jelentette ki Robert Golob szlovén kormányfő pénteken az északkelet-szlovéniai Cirkovcében, a távvezeték átadási ünnepségén, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett.

A szlovéniai Cirkovce és Pince közt 80,5 kilométer hosszan épült, kétszer 400 kilovoltos távvezeték a Szlovénia-Magyarország-Horvátország összeköttetés része. A távvezeték-építés a szlovén oldalon 2020 augusztusától zajlott. Szlovénia volt az utolsó szomszédos ország, amellyel Magyarországnak eddig nem volt távvezetékes összeköttetése. Robert Golob kiemelte, hogy most három rendszert kötnek össze 30 év után: a szlovén, a magyar és a horvát elektromos hálózatot. „Van egy nemzetközi csomópont, amely ténylegesen hozzájárul a regionális rendszer stabil működéséhez. Ez a stabilitás, amelyet mindenki magától értetődőnek tekint, csak azért létezik, mert van elektromos áram. Ez pedig azért van, mert van elég távvezetékes összekötés” – hangsúlyozta a szlovén miniszterelnök. „Most szimbolikusan is összekötjük a két országot” – emelte ki a szlovén kormányfő, hozzátéve, hogy ezzel lendületet is kaptak, mert az összeköttetés a legkritikusabb és legmegfelelőbb pillanatban történt. „Az Ukrajna elleni orosz agresszió, és az ezt követő energiakrízis kezelésében az efféle összeköttetések a legfontosabbak” – húzta alá. Kapcsolódó tartalom Orbán–Golob-találkozó: Magyarország és Szlovénia kapcsolatait semmiféle probléma nem terheli A megbeszélésen, melyen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, az európai energiabiztonságot ért kihívásokról volt szó. Orbán Viktor: A jövőbe vetett reményt is szimbolizálja az energetikai infrastruktúra összekötése A magyarok minden kapcsolatot kelet-nyugat összefüggésben építettek ki, legyen szó gázról, olajról, villanyról. „Amikor Brüsszelben és Ljubljanában arról elmélkedtünk, hogy vészeljük át a telet, az energiahiánnyal hogyan fogunk szembesülni, a fő üzenet az volt, hogy takarékoskodnunk kell” – emlékeztetett Robert Glob. Hozzátette mindazonáltal, hogy a telet úgy fogják átvészelni, ahogy azt az összeköttetések megengedik. Úgy vélte: azzal, hogy átadták rendeltetésének az új távvezetéket, a jövőnek dolgoztak. „Európa az összes jövőbeni válságot csak akkor tudja átvészelni, ha szolidáris lesz. Folytatnunk kell ezt az együttműködést az államok között más összeköttetéseken át” – vélekedett. Megjegyezte: itt az idő, hogy az elektromos távvezeték után komolyan elgondolkodjanak és meg is valósítsák a gáz terén az összeköttetést, és kiépítsenek egy gázvezetéket Szlovénia és Magyarország között. „Van erre számos okunk, nem utolsó sorban, hogy Magyarország nagyon igyekszik megszabadulni az orosz gázfüggőségtől. Nekünk, mivel valamelyest nyugatabbra helyezkedünk el, már sikerült, és erre büszkék lehetünk” – hangoztatta. Úgy vélte: amikor az a kérdés, hogyan lehet megszabadulni egy forrástól, jelen esetben az orosz gáztól, kulcsfontosságú egy-egy ország energetikai stabilitása. „Szlovénia megteszi az első lépést előre, kezet nyújt Magyarországnak, úgy ahogy Budapest megtette ezt a (villamos) távvezetékkel” – fogalmazott. Mint mondta, a határon átnyúló baráti együttműködés és szolidaritás jegyében megtalálják annak a módját, hogy kiépítsék a gázvezetéket. Szlovénia nem akarja magának megtartani az összes algériai gázt, hanem a szomszédos országok számára is lehetővé tenné a hozzáférést – mondta a kormányfő. Derűlátásának adott hangot a gázvezeték megépítésével kapcsolatban, amely szerint nem tartana olyan hosszú ideig, mint az elektromos távvezeték esetében. A mostani kormány mandátumának lejártáig nagyon közel kerülhetnének ennek a megvalósításához – húzta alá. A magasfeszültségű távvezeték, és az összes többi összeköttetés is, kulcsfontosságú lesz ahhoz, hogy Európában megvalósítsák a zöld átállást. „Az említett beruházások nélkül, nem fogunk tudni átállni a megújuló erőforrásokra” – magyarázta. „A mostani beruházás is a legjobbkor jött, akkor is, ha harminc évet vártunk rá” – mondta végezetül.