Rendkívül ígéretesnek nevezte az etiópiai békeszerződés gyakorlatba ültetését az ENSZ-főtitkár

Rendkívül ígéretesnek nevezte az etióp kormány és a tigréi lázadók békeszerződésének eddigi megvalósítását António Guterres ENSZ-főtitkár Addisz-Abebában. A térségből viszont arról érkeztek jelentések, hogy a tűzszünet ellenére Tigrében a szomszédos Eritrea katonai egységei és szövetségeseik folytatják a polgári lakosok gyilkolását és a városok fosztogatását.

Az Afrikai Unió Bizottsága elnökével, Moussa Faki Mahamattal közösen tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján Guterres kijelentette: „amit eddig előirányoztak, az megvalósult”, és a katonai erők maximális szintjéről tartott tárgyalások „rendkívül ígéretesek”.

A főtitkár felszólította a nemzetközi közösséget, hogy működjön közre a szerződés további sikere érdekében. Kijelentette, hogy az ENSZ elkötelezetten együttműködik az Afrikai Unióval (AU) a kontinens konfliktusainak megoldásában.

Guterres emlékeztetett, hogy a tigréi konfliktusban többen haltak meg, mint az ukrajnai háborúban.

„Ezt a lehetőséget (a békeszerződést) sem Etiópia, sem Afrika, sem pedig a világ nem hagyhatja ki” – tette hozzá.

Az AU közvetítésével november 2-án Pretoriában aláírt szerződés az etióp kormány és a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) között közel két éve dúló kegyetlen háborúnak hivatott véget vetni. Az Afrikai Unió Bizottságának elnöke közölte, hogy a Nigéria, a Dél-afrikai Köztársaság és Kenya képviselői alkotta bizottság ellátogat Tigrébe a szerződés gyakorlatba ültetésének ellenőrzésére.

Pénteken ismertették a tigréi katasztrófavédelmi főhatóság, regionális kormányszervek, az ENSZ és civil szervezetek által november 17. és 25. között összeállított jelentést is, amely szerint eritreai csapatok továbbra is civilek tucatjait gyilkolják Tigrében, és más visszaéléseket is elkövetnek, például embereket rabolnak el, házakat rombolnak le.

Az etióp hadsereg oldalán harcoló eritreai erők száztizenegy civilt gyilkoltak meg, és százhármat megsebesítették Tigré keleti részében – olvasható a jelentésben, amely az AP hírügynökség birtokába került.

A visszaélések a békeszerződést is fenyegetik, amelyben a tigréi erők vállalták, hogy harminc napon belül leteszik a fegyvert, most viszont közölték, hogy csak akkor hajlandóak leadni a nehézfegyvereiket, ha az eritreai katonák elhagyják a térséget. Eritrea nem részese a békeszerződésnek.

Olusegun Obasanjo, az AU közvetítője a múlt héten felszólította a „külföldi katonákat”, hogy hagyják el Tigrét.

Tigré vitatott hovatartozású nyugati részében, a szintén az etióp kormányerők oldalán harcoló etióp tagállam, Amhara milicistái polgári lakosok ezreit szállították el erővel a Tekeze folyótól keletre két szemtanú és a Reuters hírügynökség birtokába jutott két belső jelentés szerint. A tigréi vezetők szerint a termőföldekben gazdag terület mindig is a két etnikum otthona volt, és a jövőben is Tigré államhoz kell tartoznia.