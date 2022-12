Meghalt a hírhedt gyilkos, aki megúszta a diáklány gyomorforgató kivégzését

Szagava november 24-én vesztette életét. Temetése szűk családi körben zajlott – írta egy közleményben fivére és egy barát.

1981-ben Szagava a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult, amikor áthívott magához vacsorára egy holland diáklányt, Renée Harteveltet. A lányt nyakon lőtte, megerőszakolta, majd három napig evett belőle. Erről fényképeket is készített. Hartevelt maradványait két bőröndbe helyezte, amelyeket a Bois de Boulogne parkban hagyott. A rendőrség egy szemtanú beszámolóját követően talált rá és vette őrizetbe.

