Csaknem 20 százalékos a drágulás a belga bevásárlóközpontokban

Belgiumban egy év alatt átlagosan csaknem 20 százalékos volt az áremelkedés a bevásárlóközpontokban egy friss felmérés szerint. Ennek oka elsősorban a energia drágulása, amely növeli az inflációt, az pedig a munkaerő költségét. A legnagyobb mértékben a mélyhűtott hasábburgonya drágult, de a háztartási papíráru, a tejtermékek és még a saját márkás termékek árai is növekedtek. Tavaly novemberhez képest havonta átlagosan 75 euróval, tehát mintegy 30 ezer forinttal fizetnek többet a belgák a bevásárlásért – számolt be róla az M1 Híradója.

Átlagosan csaknem 20 százalékos volt a drágulás a belga bevásárlóközpontokban

„Emellett az úgynevezett vásárolj hazait akció is nagy mértékben csökkent, a belgák ezelőtt készek voltak nagyon komoly összegeket áldozni belga termékekre, még akkor is, ha ezek sokkal drágábban voltak, mint például a franciák. És tovább erősödik az a tendencia, hogy sokan vásárolnak külföldön, ez egy kicsi ország, nagyon könnyen elérhetők a szomszédok, és nem új keletű dolog, de erősödött az, hogy a belgák akár egy hétvégi bevásárlásért is készek átugrani Hollandiába, Németországba vagy Franciaországba”– mondta el Baraczka Eszter, az M1 brüsszeli tudósítója.

