Az ügyészség ejtette a nemi erőszak vádját az ausztrál parlamenthez kapcsolódó perben

Az ausztrál ügyészség pénteken ejtette a nemi erőszak vádját abban a perben, amelyben a vádirat szerint az ausztrál parlament canberrai épületében megerőszakoltak egy nőt, miután az ügyész arra a következtetésre jutott, hogy a bírósági eljárás miatti fokozott stressz veszélyeztetné a felperes életét.

Brittany Higgins korábbi kormányzati hivatali munkatárs azzal vádolta a nála idősebb egykori kollégáját, a most 27 éves Bruce Lehrmannt, hogy a férfi 2019 márciusában egy italozással töltött estét követően megerőszakolta őt a miniszteri irodában.

„A nagyon nehéz és véget nem érőnek tűnő” elmúlt két évben Higgins kórházi pszichiátriai kezelést kapott – hangsúlyozta Emma Webster, a nő egyik barátja közleményében. „Miközben csalódott vagyok, hogy a bírósági eljárás így ért véget, Britanny egészsége és biztonsága minden egyéb szempontnál fontosabb” – fogalmazott Webster.

Shane Drumgold, az ausztrál ügyészség igazgatója aláhúzta:

két, egymástól független igazságügyi orvosszakértői vélemény alapján azt a nehéz döntést hozta, hogy ejti a nemi erőszak vádját,

mert az orvosi állásfoglalások szerint a per Higgins életébe kerülhet. Az ügyész szerint „ésszerű az a feltételezés”, hogy a per az alperest elmarasztaló, büntetési tételt is tartalmazó ítélettel fejeződött volna be.

Lehrmann ártatlannak vallotta magát a beleegyezés nélküli közösülés vádjában, és a canberrai állami legfelsőbb bíróságon zajló pere ítélethozatal nélkül ért véget októberben.

A bíró még korábban, az ítélethozatali eljárás közben feloszlatta az esküdtszéket, miután az egyik esküdt a nemi erőszak témájában publikált akadémiai tanulmányok között végzett kutatást, és az egyik ilyen tanulmányt bevitte magával az esküdtszék üléstermébe.

Az esküdt ezzel tiltott cselekményt követett el, mert az esküdtszéknek kizárólag a bíróság előtt bemutatott bizonyítékok alapján kellett volna meghoznia az ítéletét a 12 napos per végén. Lehrmann 2023 februárjában állt volna újra bíróság elé, és ha bűnösnek mondják ki, 12 évi börtönbüntetést is kaphatott volna.

A nemi erőszakkal kapcsolatos perekben a canberrai bírósági gyakorlat szerint a felperesnek nem kell személyesen megjelennie, hogy ne kelljen a vádlott szemébe néznie,

elég videókapcsolaton keresztül tanúvallomást tennie. Ennek ellenére Higgins személyesen megjelent és vallomást tett a bíróság előtt.

Ezzel szemben Lehrmann nem tett vallomást személyesen, csak ügyvédein keresztül jelentette ki, hogy nem volt szexuális kapcsolata a felperessel. Higgins korábban szerződést kötött egy könyvkiadóval, amely tényt az alperes ügyvédei a per során Higgins azon indítékaként terjesztették elő, hogy miért hazudhatott.

Az esküdtszék október végi feloszlatását követően Higgins sajtótájékoztatón állt ki állításai mellett, és élesen bírálta az “aszimmetrikus” ausztrál igazságszolgáltatási rendszert.

Shane Drumgold, az ausztrál ügyészség igazgatója pénteken példamutatónak nevezte a nő bátorságát és emberi méltóságát, és reményének adott hangot, hogy a per lezárultával Brittany Higgins a lelki gyógyulás útjára léphet.