Vérfagyasztó, amit az egyetemista fiatal tett, mégsem kell egy napot sem börtönben töltenie

Beszámíthatatlanság miatt nem kerül börtönbe az a 25 éves floridai férfi, aki kegyetlenül meggyilkolt egy házaspárt 2016-ban – tájékoztat a People.

