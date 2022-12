Ukrajnából mentett oroszlánkölykök érkeztek egy amerikai állatmenhelyre

A négy-öt hónapos kölykök, a hím Tarasz és a három nőstény, Sztefania, Leszja és Prada az elmúlt három hetet a lengyelországi Poznan állatkertjében töltötték – közölte egy nemzetközi állatvédő szervezet (International Fund for Animal Welfare), a háborúból állatokat mentő csoportok egyike helyi idő szerint szerdán.

Bombázások és dróntámadások átélése után a kis oroszlánok keddi érkezése hosszú utuk utolsó állomását jelenti.

The arrival of one male cub and three female cubs on November 29 marked the final step of their journey after they lived through sporadic bombings and drone attacks in Ukraine, according to the International Fund for Animal Welfare.https://t.co/BWtKHXEE6Z

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) November 30, 2022