Beigazolódott, tényleg a rettegett fenevadé a rejtélyes lábnyom

Egy Tyrannosaurus rex lábnyomát fedezték fel az alaszkai Katmai Nemzeti Parkban – írja a New York Post.

Az izgalmas leletet az Aniakchak nevezetű nemzeti emlékművé nyilvánított sziklás területen fedezték fel. A park régészei megállapították, hogy az ősi lábnyom egy T. rexé lehetett.

RAWR! This is the full-size track of a Tyrannosaurus Rex discovered in Aniakchak (which Katmai also administers). While we already knew dinosaurs roamed this land, this is the first evidence of T-Rex we have found. If you had seen this, would you have recognized it as a track? pic.twitter.com/a9p2jsoxFs

— Katmai National Park (@KatmaiNPS) November 28, 2022