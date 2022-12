Addig rugdosta a tízéves kislány a cápát, amíg el nem kergette

Cápa támadt rá egy tízéves floridai kislányra a Hobe Sound Beach-en vasárnap délután – írja a New York Post.

Brave Florida girl in great spirits despite losing part of foot in shark attack https://t.co/Un9P4m9XS3 pic.twitter.com/sLnPJQfTlZ

— New York Post (@nypost) November 30, 2022