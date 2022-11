Videón, ahogy meggyújtották az égőket a Capitolium karácsonyfáján

Idén 58. alkalommal rendezték meg az ünnepélyes ceremóniát, amelyre a fát, egy erdészek által gondosan kiválasztott vörösfenyőt, Észak-Karolina államból, a Pisgah Nemzeti Erdőből hozták. A 78 láb (23 méter) magas, a vörösfenyő latin elnevezése alapján, Ruby névre keresztelt fát származásának államában kézzel készített díszekkel ékesítették fel. 1970. óta a fa kiválasztásában az Egyesült Államok Nemzeti Erdészeti Szolgálata működik közre.

Here’s Ruby in all her glory. Ruby, the Capitol Christmas tree came from Pisgah National Forest in NC. A lot of North Carolina lawmakers were on hand for her lighting. I was inside covering a vote. #ncpol pic.twitter.com/6vvrDmpUAN

A Capitolium karácsonyfája minden évben más állam erdejéből érkezik, tavaly Kaliforniára esett a választás, Észak-Karolina 1974 óta harmadik alkalommal adhatta a törvényhozás fáját, amely hagyományosan a Capitolium nyugati szárnyánál áll.

CAPITOL TREE LIGHTING: The U.S. Capitol Christmas tree is shining bright after Speaker of the House Nancy Pelosi helped light it for the 2022 holiday season. This year’s tree named “Ruby” is a 78-foot-tall red spruce harvested from the Pisgah National Forest in North Carolina. pic.twitter.com/1vpvCEWJrl

